Cesarano: “L’inter deve temere questo Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista:

“Napoli-Inter? Ricordo un aneddoto in cui l’Inter di Mancini venne a Napoli e perse contro un grande Napoli. Per quanto riguarda domani pero che il Napoli giochi a due tocchi. Conte teme questa partita e la sta preparando meticolosamente. Napoli con il 4-3-2-1? Non sostituiamoci a Gattuso. L’atteggiamento con la Juve fu sbagliato, anche nella scelta di Lozano titolare. La Juve aspettava quella partita per risorgere. L’Inter è una squadra fisica e tecnica, si appoggiano molto a Lukaku, stando corti in 30 metri e ripartire. Il Napoli è una squadra che è in grado di fare goal con tutti gli effettivi. L’Inter deve temere il Napoli. Giocheranno Manolas-Koulibaly dietro, a sinistra Hysaj, con Meret in porta. Gattuso-Fiorentina? La Fiorentina è una squadra da rifare. Credo che Gattuso abbia l’occasione di dimostrare che sa studiare le partite e raggiungere la Champions è un’ottima pubblicità. Questa esperienza di Napoli farà bene a Gattuso”.

