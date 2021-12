Sarà un mese di febbraio particolarmente intenso per il Napoli con la doppia sfida al Barcellona prevista per il 17 e il 24 febbraio (ritorno al Maradona). L’edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che, da calendario, il Napoli affronterà l’Inter domenica 13 febbraio, ma la partita in vista del match con il Barcellona potrebbe anche essere anticipata. Al momento si tratta solo di un’ipotesi. Di sicuro saranno due partite fondamentali e crocevia per la stagione degli azzurri.

