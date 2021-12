Castellacci: “Il calcio è rovinato! Non mi meraviglia la situazione del Napoli. Nessuno guarda più alla salute del calciatore, l’Uefa e la Fifa non guardano ai tempi di recupero”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana:

“Mi sembra stano si faccia questa bagarre solo ora che sono infortunati tutti questi giocatori. Sono mesi che si fa presente da parte dei medici del calcio il rischio. Si gioca troppo spesso, ogni tre giorni tra gare nazionali e internazionali. Mi sembra non ci sia da parte della FIFA e UEFA consapevolezza dei rischi dei giocatori, alla salute non ci pensa più nessuno. Solo business. Hanno inventato la Nations League, altre manifestazioni che portano solo problemi. Noi medici del calcio 2-3 mesi fa abbiamo iniziato a segnalare il problema. O si entra nella mentalità o si accetta il problema, con panchine lunghe. Questa situazione si è venuta a creare ultimamente. Sappiamo perfettamente che stress del genere comportano problemi. Molte squadre sono in queste situazioni e non bisogna meravigliarsi. I tempi di recupero sono fisiologici, UEFA e FIFA non possono cambiarli, né tantomeno si possono cambiare i metodi d’allenamento. Io mi sforzo di dire che quest’allarme è già stato lanciato. Oggi ci ritroviamo con questi infortuni, possono cambiare le sorti del campionato ed emerge un problema rilevante, che si era pulito ultimamente “.

