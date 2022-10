Careca: “Spalletti è il migliore allenatore. Stravedo per Kvaratskhelia e un altro azzurro”

Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Calcio Style e Romanews24 per parlare del big match tra gli azzurri ed i giallorossi.

Careca: “Roma? Vedo comunque il Napoli di Spalletti favorito”

“Mourinho è un allenatore di grande esperienza. Con la Roma sta facendo un ottimo lavoro. Anche Spalletti è un allenatore esperto e in questo momento per me è il miglior allenatore in circolazione. Sta proponendo a Napoli un gioco divertente, con grandi risultati. La squadra si diverte in campo ed è un piacere vederla giocare. Penso che nei novanta minuti tutto possa succedere, ma vedo comunque il Napoli di Spalletti favorito. La squadra sta vivendo un momento speciale”.

Su Kvaratskhelia

“Il georgiano è molto bravo a muoversi sempre prima che la palla gli arrivi, sa sempre cosa deve fare. È molto tecnico, gioca la palla con facilità e soprattutto nell’uno contro uno è imbattibile, Mi piace tanto Kvaratskhelia“.

Su Osimhen

“Mi piace tanto. È molto potente, veloce, generoso, ed ha una buona presenza in area. Peccato per qualche infortunio avuto che non gli ha dato continuità. È un calciatore molto importante per questo Napoli. Anche Osimhen mi piace tanto”.

Sullo scudetto

“Manca ancora tanto alla fine e il traguardo è ancora lontano, ma se il Napoli riesce a mantenere lo questo ritmo, probabilmente sarà a fine stagione campione”.

