Josè Maria Callejòn, ex Napoli, si è espresso ai microfoni di DAZN per parlare dell’imminente partita al Franchi contro i partenopei:

“Sono stati anni meravigliosi a Napoli. Per me è una partita speciale ma in settimana sono stato tranquillo, la partita è importante per me ma anche per la squadra. Siamo in un momento ottimo, affrontiamo la squadra che fa il miglior calcio e la prima in classifica. Speriamo di essere all’altezza“.

