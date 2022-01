Tagliafico vuole il Napoli, Giuntoli a lavoro con l’Ajax

“C’è il sì di Tagliafico, ora il Napoli va in pressione sull’Ajax”, eloquente il titolo dell’edizione odierna de Il Mattino. In seguito alle voci dei giorni scorsi, la trattativa inizia a prendere forma, l’agente del calciatore argentino, Ricardo Schlieper, ha confermato l’interesse del Napoli al portale olandese Nos. Il giocatore sarebbe entusiasta di iniziare una nuova avventura in azzurro, ma c’è ancora molto da lavorare con la società. Tagliafico andrà in scadenza la prossima stagione, ma ha già annunciato che non rinnoverà, quindi la cessione a giugno è certa. La valutazione si aggira attorno ai 7 milioni, cifra non irraggiungibile, ma c’è da lavorare sulla formula: gli olandesi vogliono cedere a titolo definitivo o almeno ottenere l’obbligo di riscatto. Il Napoli, dal canto suo, offrirebbe un prestito secco o al massimo con diritto.

Ci sono dunque dettagli da definire, ma l’operazione è praticabile. Si avvicina l’arrivo del tanto agognato terzino sinistro, un profilo inusuale rispetto alle solite operazioni del Napoli. Nicolás Tagliafico si avvicina ai 30 anni (classe 1992), dal 2018 all’Ajax, dove ha vinto largamente in patria, e ha collezionato una trentina di presenze in Champions League, e può vantare anche 36 presenze nella nazionale argentina, con cui ha vinto la Copa America nel 2021.

Il giocatore, di grande qualità tecnica e buona gamba, potrà garantire nuove possibilità nella manovra offensiva del Napoli.

