“Sirene” Canadesi anche per Dries Mertens? Solo nell’ ipotesi che….”

Dries Mertens, lo si potrebbe definire un caso ancora “aperto” riguardante il mercato del Napoli, anche se si tratterebbe di un eventuale rinnovo al ribasso! Ma Dries ha sempre detto., Napoli prima di tutti! .Secondo il “Corriere dello Sport” pero’, Se Mertens non dovesse rinnovare con il Napoli, la cosa sembra materializzarsi purtroppo, il Belga potrebbe seguire le orme del suo compagno di squadra Lorenzo Insigne, ed addirittura giocarci insieme visto che proprio il Toronto FC, sia concretamente interessato ad ingaggiarlo per portarlo nella MLS Americana!. Ecco quanto pubblicato dal “Corriere dello Sport” riguardante il fantasista del Napoli Dries Mertens: “Tempo fa, diciamo in autunno, l’Mls lanciò qualche segnale di fumo anche a lui attraverso intermediari incaricati: si ragionava di certe opportunità e certe prospettive, Toronto compresa, ma ad attirarlo sembravano più le chance di una vita negli States. Già, scelte di vita in questo caso: tant’è che alla fine ha dichiarato testualmente di preferire il Napoli ai dollari, di metterlo in cima alla sua lista, ma a questo punto di vedrà. Più avanti”.

