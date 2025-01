Scambio di portieri tra Cagliari e Napoli: Scuffet in Campania e Caprile in Sardegna

Elia Caprile si trasferisce dal Napoli con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2024-25 con diritto di riscatto al Cagliari. Il portiere ha disputato sei partite con la maglia azzurra, debuttando lo scorso 21 settembre in occasione del pareggio esterno contro la Juventus. Cinque giorni dopo l’esordio al Maradona nel match di Coppa Italia, vinto 5-0 contro il Palermo. Tre clean sheet e un rigore parato all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia.

Il Cagliari ha comunicato la cessione del calciatore Simone Scuffet al Napoli con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2024-25. In Sardegna è giunto nell’estate 2023 e ha debuttato in rossoblù l’8 ottobre nella gara casalinga contro la Roma. La scorsa stagione ha totalizzato 31 gare, dando il suo importante contributo alla conquista della permanenza nella massima serie. In questa stagione coi rossoblù è sceso in campo 15 volte.

Ultime notizie sul Napoli, dalle competizioni al calciomercato