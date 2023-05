Rinnovi in casa Napoli, Kvaratskhelia è il prossimo della lista

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli sarà discusso presto, un evento cruciale per la squadra.

Il club ha deciso di rinnovare il contratto del giocatore fino al 2028 con un aumento significativo dello stipendio (si parla di 2,5 milioni netti più bonus rispetto al milione e spicci che percepisce adesso), dopo un campionato clamoroso e inaspettato che ha proiettato il georgiano tra i top player della nostra Serie A.

Un anno fa l’intuizione geniale di Giuntoli che ha chiuso l’acquisto di Kvara a 11 milioni di euro: ora il suo valore è in costante aumento e, nonostante i tentativi di Transfermarkt che è arrivato a valutarlo 85 milioni di euro, la sensazione è che ben presto possa sfondare i 100. Per De Laurentiis, non c’è preoccupazione perché l’oggetto dei desideri di mezza Europa non è sul mercato e non ci finirà neanche all’inizio della prossima stagione.

L’obiettivo è di rinnovare il contratto e discutere al più presto dopo un primo incontro tra DeLa e il suo agente Mamuka Jugeli avvenuto ad aprile a Napoli, prima della partita di Champions con il Milan. A giugno, una volta risolte le questioni dell’allenatore e del direttore sportivo, si parlerà di Kvara.

L’archivio dei contratti sarà presto riaperto per discutere il rinnovo di Kvaratskhelia, dopo i recenti rinnovi di Lobotka, Juan Jesus e da ultimo Rrahmani che verrà annunciato venerdì prossimo. La discussione sul prolungamento del sodalizio con Napoli e l’ipotesi di un cospicuo aumento dovuto anche al suo nuovo status di stella a livello europea, ha portato ad un incontro concreto per la nuova stagione, sotto la guida del nuovo allenatore e con obiettivi ben definiti.

Il calciatore in questo momento è completamente concentrato in vicende extracampo con le nozze da celebrare con Nitsa Tavadze, studentessa di medicina che al Maradona è una presenza costante, un vero e proprio amuleto per il numero 77 del Napoli. La coppia ha ufficializzato il fidanzamento a marzo secondo la tradizione georgiana e si sposerà a giugno nella città di Tbilisi.

