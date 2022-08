Raspadori si è stufato: la richiesta a Carnevali

Sono settimane ormai che gira la notizia in merito al presunto arrivo di Giacomo Raspadori al Napoli.

Il classe 2000 infatti sembrerebbe essere la figura perfetta per Cristiano Giuntoli, il quale ha messo gli occhi sul giovane già diverse settimane fa.

Tuttavia però sembrerebbe esserci uno scoglio abbastanza grande dover superare che porta il nome di Carnevali.

Il procuratore infatti negli scorsi giorni ha consigliato a Raspadori che non avere fretta e di valutare molto bene la richiesta del Napoli.

Anche il Sassuolo non sembrava essere convinto della scelta di cedere il giovane al Napoli, contrattando molto sul suo cartellino.

Questo è uno dei motivi per i quali anche i tifosi azzurri sono scettici in merito al suo ipotetico arrivo. Un tira e molla infinito che sta facendo scocciare non solo i tifosi azzurri ma anche lo stesso Raspadori .

Il ragazzo infatti sembrerebbe abbia chiamato personalmente Carnevali chiedendoli gli chiudere presto gli accordi con il Napoli. Il classe 2000infatti vuole a tutti i costi vestire la maglia azzurra in quanto vede nel Club Napoli il trampolino di lancio per la sua carriera.

A raccontarlo il giornalista Venerato, il quale ha dichiarato che “Raspadori in persona ha chiamato Carnevali chiedendogli la possibilità di andare al Napoli. Lo ha fatto in modo garbato ma deciso.”

