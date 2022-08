PSG 25mln per Fabian Ruiz. Sbloccato Navas? Le ipotesi

Chi dorme non piglia pesci, recita un famoso detto. A quanto pare il PSG non dorme mai!

Dopo gli acquisti di Vitinha, Hugo Ekitike e Nordi Mukiele e Sanchez, nella notte è arrivata anche l’ufficialità dell’acquisto di Fabian Ruiz.

Lo spagnolo, con contratto in scadenza il prossimo anno, non era intenzionato a trovare un accordo con il club azzurro di Aurelio De Laurentiis.

Ed è stato proprio in questo clima di incertezza napoletano che la squadra francese si è fatta spazio tra le concorrenti per accaparrarsi lo spagnolo, chiudendo quanto prima possibile la trattativa.

Su piatto la cifra per Ruiz si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Un cifra importante, che ovviamente l’ex azzurro ha accettato senza colpo ferire.

Qual’è l’assonanza Navas – Ruiz?

Uno dei problemi del Napoli, ad oggi, è quello di trovare un sostituto di Meret.

Il venticinquenne infatti sembrerebbe aver fatto le valige direzione Spezia, in presti s’intende.

Dunque dopo la partenza di Ospina e quella imminente di Meret, ovviamente il Napoli sta cercando un valido sostituto.

Negli scorsi giorni si è parlato di Kepa. Tuttavia va detto che la trattativa con il portiere del Chelsea è in fase di stallo.

Motivo per il quale, negli ultimi giorni, si sta parlando di Keylor Navas.

Il portiere del PSG infatti sembrerebbe essere il candidato migliore per la nuova squadra di Luciano Spalletti. La sua esperienza riuscirebbe a dare quella tranquillità, al tecnico di Certaldo, per poter avanzare con il suo nuovo progetto in campo.

L’arrivo di Navas dunque, sembrerebbe essere strettamente collegato all’addio di Fabian. Tuttavia non si parla di acquisto ma di prestito con la partecipazione del PSG al pagamento dello stipendio.

Dunque continuate a seguirci perché le prossime ore potrebbero essere decisive per l’arrivo del costicano nella città del Golfo di Partenpoee.

