Portiere Napoli: NAVAS vs KEPA, chi sarà il n°1…

A meno di una settimana dall’inizio del campionato, il Napoli ancora non ha risolto la questione legata al portiere titolare della sua rosa.

Dopo la notizia in merito a Meret che andrà in prestito allo Spezia, è iniziato un vero e proprio “Totonome” su chi sostituirà l’azzurro.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Kepa Arrizabalaga. Il portiere del Chelsea sembrerebbe essere il nome perfetto, tanto che i rapporti con la squadra inglese si dice siano costanti.

La notizia che sta circolando in queste ore è che Kepa e il Napoli possano arrivare ad un accordo già nel weekend. Se questa voce dovesse rivelarsi veritiera, il portiere si metterebbe subito a disposizione del Tecnico Luciano Spalletti.

Tuttavia Kepa non è l’unico nome che stuzzica l’appetito di Cristiano Giuntoli.

Il DS azzurro infatti ha messo gli occhi anche su Keylor Navas. Il portiere del PSG, data la sua esperienza in competizioni importanti, riuscirebbe a dare quella sicurezza in porta che tecnico di Certaldo ad oggi non ha.

Stando alle parole di Carlo Alvino, rilasciate durante il programma “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss “Le quotazioni di Keylor Navas sono in forte rialzo rispetto a Kepa in questo momento.”

Il problema di Kepa, rispetto a Navas, riguarda l’ingaggio troppo alto per il Napoli che inoltre godrebbe del suo gioco solo per un anno.

Ragionamento inverso per Navas che oltre all’esperienza porterebbe grande personalità nello spogliatoio. Che il prossimo benvenuto non sia proprio quello di Navas?

