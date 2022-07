Petagna ai dettagli con il Monza

In periodo di calciomercato, tanti sono i nomi dei giocatori e delle squadre che si mettono in contatto per la sottoscrizione di nuovi contratti.

In questo caso il soggetto è il difensore Andrea Petagna. L’azzurro è un giocatore che piace molto al Monza di Berlusconi.

A quanto pare il Monza e Petagna si sono messi in contatto. A raccontarlo è stato il Corriere dello Sport. A quanto pare le parti sono arrivate ad un’intesa. 5 milioni di prestito e 10 milioni di riscatto.

A quanto pare, nelle ultime ore, l’azzurro avrebbe accettato l’offerta dopo una iniziale riluttanza nel lasciare la squadra campana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati