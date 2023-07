Osimhen, offerta record del Napoli per il rinnovo

Il Napoli non può prescindere da Victor Osimhen e non può permettere che l’attaccante nigeriano possa cadere in tentazione, dati i pericoli che provengono da ogni parte dell’Europa per assicurarsi i suoi servizi. La già sanguinosa partenza di Kim, destinazione Bayern Monaco, ha acceso più di una sentinella nella testa di Aurelio De Laurentiis che è convinto nel voler trattenere a tutti i costi il maggior artefice, insieme a Kvaratskhelia, della cavalcata che ha portato i Partenopei alla vittoria del loro terzo scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti.

Arrivato a Dimaro con il suo agente Calenda nella giornata di ieri, Osimhen si è visto recapitare, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, un’offerta che abbatterebbe il tetto salariale imposto dal presidente ma che è in linea con il valore di mercato e il prezzo di vendita fissato dal Napoli a 200 milioni. De Laurentiis ha infatti pronto un rinnovo da circa 7 milioni netti a stagione fino al 2027 che prevede anche una clausola rescissoria, la cui soglia è ancora ignota, fino al giugno 2024.

