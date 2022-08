Napoli-Ndombele, affare fatto! I dettagli dell’accordo

A sorpresa, il Napoli acquista il centrocampista del Tottenham Ndombele, andando a rinforzare di gran lunga il centrocampo azzurro.

Sono state già fissate le visite mediche per domani: accelerata dunque improvvisa del Presidente del Napoli, De Laurentiis che si è speso di persona per acquistare il centrocampista francese.

Ndombele, arrivato al Tottenham per una cifra intorno ai 60 milioni, non è riuscito a fare quel salto di qualità che tutti si aspettavano con il club londinese e ha accettato la proposta del club italiano per rilanciarsi.

Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista francese arriverà con la formula del prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro.

Ottimo colpo quello del Napoli, che andrà a rinforzarsi notevolmente. Dopo questo grande acquisto, è sempre più certo l’addio di Fabian Ruiz al PSG.

Tra PSG e Napoli ormai c’è una minima distanza: il club azzurro continua a chiedere 25 milioni per il centrocampista spagnolo che è in scadenza di contratto nel giugno 2023.

Il Napoli, quindi dopo essersi rinforzato e aver trovato il sostituto di Fabian Ruiz, è pronto ad accogliere un altro grande colpo, ovvero quello di Raspadori dal Sassuolo.

Dopo gli addii di Insigne e Koulibaly, i tifosi partenopei erano palesemente delusi e il presidente De Laurentiis sta facendo il possibile per rimediare.

Domani sarà un giorno importante in casa Napoli, ovvero il giorno di Ndombele che effettuerà le visite mediche e poi si aggregherà immediatamente al gruppo.

