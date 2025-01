Napoli, Raspadori e Juan Jesus verso la conferma. Danilo in stand by

Il mercato del Napoli sta prendendo una traiettoria decisamente imprevedibile. Non tanto perché la squadra necessita di qualche piccolo ritocchino. Una consapevolezza che la società fa bene a non snobbare. Pur facendo un ragionamento quanto più realistico possibile. Ovvero, la sessione invernale non offre granché: operazioni esotiche o di mero contorno. Difficile, quindi, svoltare l’anno che verrà con gli acquisti di gennaio. Non solo perché i soldi scarseggiano. Concludere un affare capace poi di svoltare una intera stagione diventa l’equivalente di comprare il fatidico biglietto della Lotteria Italia. E venire estratti come vincitori.

La pensa diversamente il diesse degli azzurri, Giovanni Manna, che essendo cresciuto calcisticamente alla Juventus Under23, lavora sulla scorta di una certa progettualità. Ergo, con l’idea di trasformare eventuali opportunità in succose occasioni da prendere al volo. In questo scenario, non va trascurata la situazione di Raspadori e Juan Jesus. Sembrava avessero già la valigia sul letto, utili per eventuali scambio oppure in qualità di contropartita tecnica. Invece, hanno meritato sul campo lo status di incedibili. Insomma, se una stagione da panchinaro pareva appartenergli, ben altra dimensione sta assumendo il loro futuro in questi primi giorni del 2025. D’altronde, le chiamano apposta finestre di mercato: come tutte quelle che si rispettino, talvolta vanno serrate. Altre, lasciate rigorosamente aperte. Così, nel breve volgere di una manciata di partite, l’ex Sassuolo ed il brasiliano, da semplici riserve di lusso, hanno improvvisamente invertito un destino segnato.

Jack convertito in mezzala

Insomma, rimane palpabile la sensazione che Conte voglia davvero convertire Jack in una mezzala iperoffensiva, creandogli un ruolo all’interno del gioco fluido espresso dal Napoli che lo renda spendibile in ogni slot dalla mediana in avanti. Un asset assai versatile, in grado di cucire il gioco tra le linee, nonché abbassarsi nella propria trequarti per collaborare con i centrocampisti nella gestione del palleggio. Mentre l’infortunio di Buongiorno ha aperto spazi inimmaginabili fino a poche settimane fa per Juan Jesus. Non a caso, aveva inanellato quindici panchine in campionato, mettendo minuti nelle gambe solamente nella sciagurata gara di Coppa Italia contro la Lazio. Le buone prestazioni con Genoa e Venezia hanno convinto Conte a concedergli ancora fiducia. Al punto che adesso è Rafa Marin imputato di andare in prestito: sulle sue tracce ci sono Como e Villarreal.

Sullo sfondo, attualmente defilato, rimane Danilo. Ormai i tasselli da incastrare affinché l’affare si concluda sono noti: il Napoli lo vuole gratis. Dunque, soltanto se il difensore ottiene lo svincolo. Dal canto suo, la Juventus, oltre a non voler rafforzare una diretta concorrente, pretende comunque un indennizzo. Situazione in stallo, da monitorare quando i dirigenti della Vecchia Signora torneranno alla Continassa, reduci dalla trasferta in Arabia per la Supercoppa.

