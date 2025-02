Napoli: per il post Kvara arriva un nome dalla Serie A?

Dopo la cessione per un cifra da capogiro di Kvaratskheila al PSG per circa 80 milioni totali, il Napoli sta cercando un post Kvara. Inizialmente si era virato sull’acquisto di Garnacho dal Manchester United, ma per l’argentino sembra che la pista si sia raffreddata.

Poi si era pensato di puntare tutto sul talento belga del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. L’attaccante però, nonostante la società tedesca avesse avesse accettato l’offerta di 30 milioni da parte del Napoli per il post Kvara, ha deciso rimanere in Germania e non trasferirsi a Napoli. Una battuta d’arresta per la società di De Laurentiis che ora vira su altri due nomi: ovvero Okafor del Milan e Allan Saint-Maximin dall’Al-Ahli, ora in prestito al Fenerbahace

Sul giocatore del Milan, però, si dovrebbe virare soltanto se i documenti del francese che ora gioca in Turchia non dovessero arrivare in tempo per chiudere l’affare. Nel caso si punterà decisamente sul calciatore rossonero, che sembra aver trovato l’accordo con il Napoli.

Sembrerebbe che il rossonero avrebbe trovato l’accordo con gli azzurri per un prestito a titolo gratuito, senza obbligo di riscatto. Il mercato è ancora aperto, staremo a vedere se si andrà a chiudere prima della mezzanotte.