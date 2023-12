Napoli, Osimhen nel mirino di un club della Premier League: i dettagli

Ieri sera l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha ricevuto il premio di migliore calciatore africano dell’anno.

Il 2023 è stato un anno strepitoso per il bomber nigeriano il quale, sotto la guida di Luciano Spalletti, ha realizzato trentuno gol e cinque assist in trentanove presenze stagionali, contribuendo a riportare lo scudetto sotto al Vesuvio a oltre trent’anni di distanza dall’ultima volta.

Questi numeri non sono certo passati in osservati ai top club europei e Osimhen attualmente è uno degli attaccanti più ricercati, soprattutto in vista dell’apertura dell’imminente sessione di mercato invernale.

Stando a quanto si apprende dal Daily Mail, e riportato da TMW, il Chelsea sarebbe fortemente interessato al bomber mascherato e per portarlo alla corte di Mauricio Pochettino sarebbe pronto a sacrificare il centrocampista classe 2000 Conor Gallagher per monetizzare.

In questa stagione il rendimento del Napoli non è certamente quello dello scorso campionato, dovuta al cambio di guida tecnica che ha visto susseguirsi negli mesi il francese Rudi Garcia prima e Walter Mazzarri adesso.

Questo sta incidendo anche sul rendimento di Osimhen, il quale ha finora realizzato solo 6 gol, complice anche l’infortunio al bicipite femorale che l’ha costretto ai box per quasi un mese.

Al momento pare improbabile che il club partenopeo si privi di uno dei prezzi pregiati dell’organico nel mercato di gennaio e pertanto, stando alle indiscrezioni di mercato, e i blues hanno nel mirino come alternativa all’attaccante nigeriano il ventisettenne Ivan Toney del Brentford.

