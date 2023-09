Napoli, la situazione Osimhen tenta la Premier e non solo

Nonostante il gol vittoria di ieri, la tensione tra Victor Osimhen e il Napoli resta alta. Non è certo che il centravanti nigeriano lascerà i Partenopei, ma intanto cominciano a circolare voci di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Chelsea starebbe seguendo le tracce del centravanti. Le qualità realizzative dell’ex Lille sarebbero più che utili a Pochettino. I Blues non hanno certo problemi di liquidità ma di gol, non avendo ancora segnato neanche una rete in tutto il mese di settembre nel campionato inglese.

La Gazzetta aggiunge che non è da escludere un ritorno a gennaio dell’Arabia Saudita. Ad agosto l’Al Hilal ha promesso all’attaccante un contratto quinquennale da 40-45 milioni di euro l’anno ed è disposto a pagare i 200 milioni di euro richiesti da De Laurentiis che, ad agosto, rifiutò addirittura in modo irrisorio l’offerta, ma ora le premesse potrebbero essere decisamente diverse.

