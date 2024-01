Napoli, il Brighton si inserisce su Samardzic: la scelta spetta al giocatore

La Gazzetta dello Sport conferma che il Brighton si è inserito nella corsa per Lazar Samardzic. I Seagulls hanno pronta un’offerta di 20 milioni più 5 di bonus, una cifra che soddisfa le richieste dell’Udinese. Tuttavia, l’accordo tra i club non è importante quanto l’intesa da raggiungere con il padre del giocatore, Mladen, come sottolineato dalla Rosea.

L’interesse dei Seagulls non avrebbe lasciato indifferente il centrocampista d’attacco. Nato a Berlino ma di nazionalità serba, avrebbe preso tempo prima di dare una risposta definitiva al Napoli. Dietro l’esitazione del giocatore, oltre al fascino della Premier League, potrebbe esserci anche una proposta di contratto più vantaggiosa rispetto a quella avanzata dal Napoli.

Si attende un’accelerazione su questo aspetto, che non è ancora arrivata dal Napoli. Tuttavia, come specifica il giornale, il centrocampista classe 2002 attualmente preferisce il Napoli al Brighton, probabilmente per le prospettive di giocare e partecipare regolarmente alle competizioni europee. Ma non è detto che rimanga tale a lungo. E in ogni caso, il coinvolgimento di un altro club può rallentare la trattativa tra Samardzic e il Napoli, che è ancora in corso ma sembrava vicina alla conclusione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati