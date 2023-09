Napoli, il Barcellona prepara l’assalto per Kvaratskhelia: i dettagli

Nell’estate 2022 è atterrato dalle parti di Napoli e di Caste Volturno Khvicha Kvaratskhelia, senza ombra di dubbio uno dei prezzi pregiati dell’organico dei campioni d’Italia in carica e idolo dei tifosi napoletani.

Arrivato in sordina dalla Dinamo Batumi, club del campionato georgiano dal quale Aurelio De Laurentiis l’ha prelevato per la modica cifra di 10 milioni di euro, l’esterno classe 2001, nel suo primo anno in Italia, si è guadagnato la fiducia di mister Luciano Spalletti a suon di prestazioni convincenti, risultando a fine stagione uno degli artefici della vittoria del terzo scudetto e dell’approdo dei partenopei ai quarti di finale di Champions League.

Nella passata stagione Kvaratskhelia ha messo a segno 14 gol e 17 assist in 43 presenze stagionali tra campionato e coppe varie, numeri che hanno attirato l’attenzione dei top club europei. Sulle tracce del gioiellino georgiano, infatti, ci sono Real Madrid, Liverpool, Newcastle e Barcellona.

Ed è proprio quest’ultimo, secondo quanto riportato da El Nacional, pronto a candidarsi come pretendente numero uno al georgiano.



Il Barcellona, infatti, è pronto all’assalto per portare Kvaratskhelia in blaugrana già nell’estate 2024. L’attuale numero 77 del Napoli occuperebbe il posto che l’attaccante portoghese João Félix lascerà libero una volta rientrato all’Atletico Madrid dal prestito stagionale.

Tuttavia il Barcellona è alle prese con importanti problemi finanziari e, seppur le speranze del club catalano sono quelle di rimettersi in sesto in tempo per il mercato estivo, resta da superare lo scoglio di 100 milioni di euro chiesto dal Napoli per il trasferimento di uno dei suoi prezzi pregiati.

