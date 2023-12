Napoli, i soldi di Elmas per arrivare ad un big del centrocampo

Elif Elmas è in procinto di unirsi al Lipsia. L’affare è praticamente concluso: Il Napoli riceverà un compenso fisso di 20 milioni più 5 milioni di bonus, mentre il giocatore firmerà con i tedeschi fino al 2028. Il Lipsia aveva già mostrato interesse per Elmas durante l’estate, offrendo 30 milioni al Napoli. Questa importante somma di denaro sarà reinvestita dal club italiano per colmare il vuoto lasciato dal centrocampista macedone, che era in grado di giocare come centrocampista centrale, centrocampista d’attacco e persino come ala in una linea a tre. Ora, però, la priorità è concentrarsi sull’ingaggio di un centrocampista centrale puro, preferibilmente giovane e di talento.

Napoli, tutto su Samardzic dopo la cessione di Elmas

Un giocatore che corrisponde a questa descrizione è Lazar Samardzic, da sempre obiettivo del Napoli. L’Udinese valuta Samardzic a un prezzo simile a quello della cessione di Elmas. Samardzic, giocatore di origine tedesca ma di nazionalità serba, ha 21 anni e aveva quasi completato il trasferimento estivo all’Inter, salvo poi fallire all’ultimo minuto. Un altro obiettivo del Napoli è Boubakary Soumaré, attualmente in prestito al Siviglia dal Leicester. Il 24enne francese possiede forza fisica e dinamismo, qualità che potrebbero rivelarsi utili soprattutto quando Anguissa partirà per il Camerun per partecipare alla Coppa d’Africa.

Demme è stato interpellato da Salernitana e Verona per un possibile trasferimento, ma finora non ha mostrato molto entusiasmo. Vedremo. A proposito di Salernitana, è stato raggiunto l’accordo con Pasquale Mazzocchi, ala destra di 28 anni nata a Napoli, che farà da riserva a Di Lorenzo. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2027 e ora non resta che attendere l’ok della Salernitana, che ha da poco riaccolto Sabatini in società. Se l’accordo con Mazzocchi dovesse saltare, si riaprirebbe la possibilità di ingaggiare Davide Faraoni dal Verona, che ha 32 anni.

Zanoli, Zerbin e Gaetano sono destinati al prestito. Alessandro Zanoli andrà in prestito per acquisire esperienza e minuti preziosi, proprio come ha fatto l’anno scorso. Il Genoa è la sua destinazione preferita, ma anche Frosinone, Verona e Salernitana (che ha rifiutato) lo inseguono. Il Frosinone, invece, punta soprattutto ad Alessio Zerbin come ala d’attacco, che è un suo ex giocatore. Gianluca Gaetano, che in estate aveva sfiorato il trasferimento allo Stirpe ma poi è rimasto, è inseguito da Empoli e Lecce.

Ci sarà anche un rinforzo in difesa. Mazzarri ha chiesto anche un terzino veloce. Sarà accontentato se il reparto mercato della squadra individuerà un profilo davvero interessante e se il trasferimento andrà a buon fine (Ostigard è il primo indiziato).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati