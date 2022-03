Napoli, i sogni tricolore si allontanano, ora cosa succede con i rinnovi?

Con la sconfitta del Maradona contro il Milan, la stagione del Napoli sembra aver preso una svolta, naturalmente negativa, che rischia anche di cambiare l’approccio al resto della stagione. I sogni scudetto sembrano lontani, per il risultato quanto per la prestazione, di una squadra che, dopo il goal subito, non ha mai trovato la convinzione a tornare in gioco.

Tornano in auge adesso i discorsi sul futuro, che si erano fermati perché tutti erano concentrati al campo. La politica della società è invece rimasta la stessa: tutti i contratti in scadenza nel 2022 e nel 2023 sono rimasti ancora tutti in sospeso. ADL ha reso chiara la propria volontà da un bel po’, il monte ingaggi va diminuito, e se verranno prodotte plusvalenze, il capitale verrà reinvestito, altrimenti si lavorerà su parametri zero.

I rinnovi di KK e Fabian

Koulibaly, in scadenza a giugno 2023, sembrava molto vicino al rinnovo e diverse sono state le sue dichiarazioni d’amore al club. Il giocatore è di gran lunga il più pagato della rosa, 6 mln netti, che diventano 11 lordi per le casse del club. Si parlava di “spalmare” queste cifre su un contratto più lungo, e di un Koulibaly sempre più cruciale nel progetto e probabilmente con la fascia di capitano. In ogni caso, come già detto, la società non si era espressa e non aveva formalizzato alcuna offerta al giocatore. Ad oggi anche la sua posizione è in bilico, naturalmente non mancano gli estimatori, che potrebbero garantire al difensore cifre maggiori e magari anche un progetto più ambizioso. Sembra proprio il Barcellona di Xavi che ha passeggiato al Maradona ad essere interessato a Kalidou.

Restando in Spagna, non ha mai perso estimatori Fabian Ruiz. Anche lo spagnolo ha solo un altro anno di contratto, ma a differenza del senegalese il rinnovo è sempre sembrato più difficile. Le offerte per lui potrebbero arrivare da Real e Atletico, e la sua partenza è sicuramente possibile.

In ogni caso, per entrambi, le discussioni sono sempre rinviate a fine anno, quando si avrà un quadro della stagione definito. A quel punto verranno fatte tutte le dovute riflessioni, per garantire a Spalletti un progetto serio e ambizioso quanto possibile.

Tutte le scadenze

Situazione ancora meno fiduciosa per tutti i giocatori in scadenza a fine stagione. Insigne ha già definito il suo futuro da un bel po’. La situazione più incerta è forse quella di Mertens. Se n’è parlato tanto, anche in questo caso lui ha ribadito spesso di voler restare ed esser disposto ad abbassare l’ingaggio, intanto tutto tace dal fronte societario, ma è proprio tutto questo silenzio che non lascia ben sperare. Sono in scadenza anche Ospina, Malcuit e Ghoulam, e difficilmente il club farà duri sforzi per tenerli. Molto probabile dunque, che la rosa sarà rivoluzionata e, a meno di sorprendenti risultati nel finale stagione, ridimensionata.

Instagram PSN

Twitter PSN

Facebook PSN

Youtube PSN

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati