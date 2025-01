Napoli, caccia all’erede di Kvaratskhelia: tra Garnacho e Adeyemi spunta un colpo a sorpresa?

Il Napoli è alla ricerca del sostituto ideale di Khvicha Kvaratskhelia, sempre più vicino a lasciare il club in estate. Antonio Conte e la dirigenza azzurra stanno valutando diverse opzioni, ma a meno di una settimana dalla chiusura del mercato invernale, la decisione non è ancora stata presa. Due i principali candidati: Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, ma entrambe le trattative presentano delle difficoltà.

Garnacho, il favorito di Conte ma lo United resiste

L’esterno argentino del Manchester United, classe 2004, è il profilo che Conte preferirebbe per il suo Napoli. Tuttavia, il tecnico dei Red Devils, Rúben Amorim, sembra deciso a trattenerlo. Da quando il club partenopeo ha manifestato interesse, Garnacho ha trovato più spazio da titolare, segnale che lo United non vuole lasciarlo partire. Il giocatore ha mostrato apertura all’idea di trasferirsi, ma le possibilità che il club inglese lo lasci partire in questa sessione di mercato restano basse.

L’altro grande obiettivo è Karim Adeyemi, esterno offensivo del Borussia Dortmund. Con il club tedesco è stata avviata una trattativa sulla base di 40-45 milioni di euro, e i dialoghi procedono positivamente. Tuttavia, il giocatore, almeno per il momento, non sembra intenzionato a lasciare la Bundesliga.

L’idea Soulé: ma la Roma non apre

Con le difficoltà nelle operazioni per Garnacho e Adeyemi, il Napoli sta valutando alternative. Una di queste porta a Matias Soulé della Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’argentino, che non sta trovando molto spazio con i giallorossi, è stato cercato anche dal Galatasaray e accostato al Bologna. Tuttavia, la Roma ha già respinto tutte le proposte e probabilmente risponderà allo stesso modo se il Napoli dovesse tentare un affondo concreto.

Inizialmente, Conte aveva individuato Federico Chiesa come il sostituto ideale di Kvaratskhelia, ma l’esterno ha fatto sapere di voler restare a Liverpool. Un altro nome gradito era quello di Edon Zhegrova del Lille, valutato 40 milioni di euro, ma un infortunio recente lo terrà fuori per almeno un mese e mezzo, frenando così l’interesse del Napoli.