Napoli ancora un colpo last minute a centrocampo.

Sarebbe questo l’obiettivo azzurro, per trovare un’alternativa a Lobotka.

Nelle prime due giornate di campionato, Rudi Garcia ha fatto capire benissimo di non avere un alterego dello slovacco a disposizione, tanto da schierare in quella zona del campo, Leo Ostigard, come alternativa: non esattamente un centrocampista.

A lanciare la suggestione di mercato è la versione online, della Gazzetta dello Sport: secondo la rosea il club partenopeo avrebbe due obiettivi nel mirino.

Il primo è Sofyan Amrabat, da sempre nei sogni del Napoli. Il marocchino ha una valutazione alta da parte della Fiorentina, di 30 milioni di euro. Il Manchester United lo corteggia da tempo, De Laurentiis potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con Commisso, per arrivare ad un prestito con obbligo di riscatto. Una soluzione che favorirebbe entrambi i club, soprattutto se il centrocampista viola, non trovasse una squadra nelle prossime ore.

L’altro nome lanciato dalla Gazzetta è quello di Torreira, esperto mediano uruguaiano, attualmente in forza al Galatasaray. Un anno fa il club turco, pagò il suo cartellino per 5 milioni di euro, per rilevarlo dall’Arsenal, ma l’ex gigliato sarebbe felicissimo di tornare nel campionato italiano.

Queste operazioni sono strettamente legate alla situazione Diego Demme, il centrocampista tedesco è ai margini della rosa napoletana, mai preso in considerazione dal tecnico francese. L’Herta Berlino, che sembrava la destinazione più probabile, tramite il suo allenatore ha smentito categoricamente, un interesse per il napoletano.

Nello specifico il tecnico Dardai, conferma di non avere avuto mai nessuna comunicazione, con il ragazzo, né di averlo analizzato recentemente.

Genoa e Verona hanno palesato un interesse per Demme, ma sono frenate dall’ingaggio. Attualmente, l’ex Lipsia, percepisce 3,8 milioni lordi l’anno, un contratto non sostenibile per le due squadre di serie A.

L’ipotesi più credibile resta quella della Bundesliga, anche perché il Napoli non può permettersi, un giocatore praticamente fuori rosa, a queste cifre.

In questi ultimissimi giorni di mercato, il club di De Laurentiis, potrebbe mettere a verbale, altre due operazioni decisive.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati