Napoli, Alex Meret pronto al rinnovo… ma occhio al piano B

Alex Meret potrebbe ancora essere il portiere titolare del Napoli campione d’Italia. L’estremo difensore in questa stagione ha chiuso bene la porta dei partenopei con 16 clean sheet in campionato subendo 24 gol in 34 partite. Una vera e propria stagione di livello che gli è valsa anche la convocazione in Nazionale per le fasi finali di Nations League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’agente del giocatore, Federico Pastorello, è atterrato a Napoli per parlare del prolungamento del contratto del suo assistito. Secondo la rosea la probabilità che Meret resti a Napoli sono alte e probabilmente sarà anche ritoccato l’ingaggio alzano la soglia dai 1.5 milioni di euro attuali. In caso di mancata fumata bianca, il candidato numero uno a sostituire Meret potrebbe essere Guglielmo Vicario dell’Empoli seguito anche dall’Inter in caso di cessione di André Onana. L’estremo difensore dei toscani è valutato 20 milioni di euro.

