Meret-Navas: ecco la verità di Venerato sul futuro portiere azzurro

Intervenuto su RaiNews24, Ciro Venerato ha parlato del futuro di Alex Meret alla luce delle voci che vogliono un riavvicinamento dei partenopei a Keylor Navas. Se il portiere del Napoli, in fiducia, sta sfornando prestazioni di alto livello come quella che lo ha visto protagonista a San Siro contro il Milan, Navas sta scaldando la panchina del PSG, ormai riserva al nostro Donnarumma nello scacchiere di Galtier al PSG.

Il giornalista della RAI ha smentito i rumors di un arrivo del costaricano, che resta un portiere di altissimo livello, confermando che ormai il Napoli punta al rinnovo di Meret che, a suon di buone prestazioni sta convincendo Spalletti e Giuntoli a puntare su di lui dopo un’estate in discussione (e ad un passo dallo Spezia).

Per Ciro Venerato non ci sarà nessun futuro per Navas al Napoli, che ha deciso di puntare forte su Meret

“C’è solo Alex Meret nel futuro azzurro. Il portiere è pronto per il rinnovo e non avrà ombre alle sue spalle. Smentite totali su un possibile ritorno su Keylor Navas a gennaio. Zero possibilità. Il Napoli non pensa neppure lontanamente al portiere del PSG. Lo sa benissimo anche Jorge Mendes che non a caso ha proposto il suo assistito a club di Premier e Liga (fino ad oggi con scarsi risultati). Rassicurazioni anche all’agente di Meret”.

La chiosa di Venerato chiude dunque la porta del Napoli, che resterà appannaggio di Alex Meret almeno fino alla prossima estate:

“Il Napoli non cercherà un altro portiere a gennaio. Tantomeno Navas, mollato pochi giorni prima del finale di mercato. Il suo futuro non sarà partenopeo”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati