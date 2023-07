Mercato Napoli: Rudi Garcia a caccia di un vice Lobotka. I dettagli

L’arrivo di Rudi Garcia sta portando una ventata di novità attraverso il mercato. Poche regole ma ben delineate: sostenibilità e motivazioni. Il tecnico francese ha tutta l’intenzione di proseguire il lavoro di Luciano Spalletti e migliorare gli aspetti (pochi) per ottenere ancora il massimo (soprattutto in Europa). La conquista del Campionato è solo il trampolino di lancio per il Napoli viste le spiccate doti in rosa, ma qualche tassello va sistemato. Secondo La Gazzetta dello Sport, oltre al nome di Maxime Lopez del Sassuolo, Rudi Garcia avrebbe chiesto Lucas Tousart dell’Hertha Berlino. In passato il giocatore è stato allenato dal francese e ne conosce le caratteristiche tecniche. Il centrocampista ha una valutazione di 10 milioni di euro e potrebbe essere l’alternativa ideale a Stanislav Lobotka. Lucas Tousart può giocare sia con un centrocampo a tre oppure a 5 con due vertici bassi. Nell’ultima stagione ha giocato 33 partite in Bundesliga realizzando 5 gol e 3 assist con la maglia della squadra di Berlino.

