Mercato Napoli: Raspadori tra Juventus e Roma, ecco le proposte dei club

Il mercato del Napoli si sta scaldando per Raspadori, con Roma e Juventus pronte a darsi battaglia per cercare di convincere la società partenopea a vendere il proprio calciatore. L’ex Sassuolo non ha trovato la sua dimensione nel club di De Laurentiis, e le recenti parole poco confortanti verso di lui di Antonio Conte hanno solo contribuito ad alimentare altre voci sulla sua cessione.

Cessione che con tutta probabilità potrebbe arrivare già a gennaio e che servirà al marcato il Napoli per iniziare a rinforzare la rosa. Proprio per questo si guarda al centrocampo e sia i bianconeri che i giallorossi potrebbe inserire contropartite interessanti che potrebbero piacere ad Antonio Conte, per rincorrere lo Scudetto nella seconda metà della stagione.

Il Napoli valuta Raspadori almeno 20 milioni e per poterlo cedere alla Juventus ci sono diversi intrecci da poter mettere sul tavolino. Uno potrebbe portare ad uno scambio alla pari con Nicolò Fagioli, in modo da poter rinforzare il centrocampo, ed accontentando tutte le parti in causa. Altro discorso quello che potrebbe portare al mercato del Napoli il suo difensore centrale al posto dell’infortunato Buongiorno.

Mercato Napoli: scambio con Raspadori per arrivare a Danilo?

Il brasiliano e capitano della Juventus, ha più volte sottolineato che sta bene a Torino, ma allo stesso tempo si fanno sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero a Napoli. Si tratterebbe di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, opzione gradita alla società partenopea, ma non ai bianconeri, già in difficoltà in difesa a causa delle molte assenze. Anche se sembra che il capitano della Juventus avrebbe detto si al Napoli.

Un altro capitano, invece, quello della Roma potrebbe essere un’altra idea per uno scambio alla pari con Raspadori. I giallorossi cercano un vice Dovbyk, e l’ex Sassuolo sarebbe il colpo ideale per far rifiatare l’ucraino. Un’operazione che appare complicata, soprattutto per uno scambio di prestiti vista la differenza d’ingaggio tra i due.