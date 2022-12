Mercato Napoli, possibile rinforzo dal Mondiale in Qatar: le ultime di mercato

L’ottima stagione del Napoli è monitorata giorno dopo giorno dalla dirigenza che sta cercando di rafforzare la squadra nel mercato. I vertici del club hanno intenzione di mantenere alta la tensione e soprattutto di capire come dare a Luciano Spalletti giocatori ideali per il suo gioco. Il Mondiale in Qatar è entrato nelle fasi finali, anche se molto giocatori interessanti sono stati eliminati nella fase a girone. Tra questi c’è Enzo Ebosse del Camerun, giocatore dell’Udinese. Il terzino sta dimostrando grande alchimia con la squadra friulana giocando 13 partite in Serie A e 2 in Coppa Italia.

Foto Twitter account Enzo Ebosse

Enzo Ebosse ha una valutazione di 6 milioni di euro e il Napoli potrebbe prelevare il giocatore nella prossima parentesi di mercato. Secondo il Corriere dello Sport, il terzino è finito nei principali taccuini della dirigenza partenopea e potrebbe esserci una vera e propria bagarre per l’acquisto del giocatore. Oltre il camerunese, gli azzurri sarebbero interessati anche a Samardzic, Pafundi e Becao, tutti e tre calciatori dell’Udinese. La stagione della squadra allenata da Sottil è sotto gli occhi di tutti e il Napoli potrebbe iniziare delle trattative per avere almeno uno dei giocatori della squadra friulana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati