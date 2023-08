Mercato Napoli: Pioggia di dollari dall’Arabia per Osimhen e Zielinski

Il mercato del Napoli è ad una svolta decisiva. Dall’Arabia Saudita stanno arrivando offerto a capogiro che il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis difficilmente riuscirà a rifiutare a lungo. Una delle telenovele più lunghe di questa infuocata estate di calciomercato potrebbe finalmente trovare fine, il futuro di Victor Osimhen.

Il nigeriano ed il suo procuratore, Roberta Calenda, hanno discusso parecchio con De Lauretiis per trovare un accordo sul rinnovo del contratto, che adesso ad Osimhen va stretto. A rendere la situazione ancora più complicata è arrivata l’offerta da capogiro dall’Arabia Saudita, e la voglia di crescere ancora dell’attaccante. Infatti il numero 9 del Napoli vorrebbe rimanere in Italia, o magari cambiare aria, rimanendo però sempre con una vista da protagonista sulla Champions League.

L’Al-Hilal non molla e per il giocatore ha offerto per l’attaccante, sembrerebbe, 160-170 milioni, ed un contratto stellare ad Osimhen con la possibilità di guadagnare anche 45-50 milioni a stagioni per 3 anni. Una cifra che difficilmente si potrebbe rifiutare, per chiunque, anche se l’appetibilità del campionato saudita non attrae molti, per il momento.

Mercato Napoli: De Laurentiis chiude il bunker e resiste alle offerte arabe

Una stoica resistenza quella di Aurelio De Laurentiis sotto i colpi arabi a suon di petroldollari da parte delle due squadre che cercando di strappare due pezzi da 90 alla squadra di Rudi Garcia. Perché se per Osimhen potrebbero essere offerti 170 milioni dall’Al-Hilal, un’altra squadra araba vuole Piotr Zielinski.

Il centrocampista azzurro è in scadenza il prossimo anno, e l’Al-Ahli vorrebbe strapparlo al Napoli. Anche qui non bastano i 20-25 milioni offerto dall’Arabia Saudita, il patron azzurro ne vuole almeno 30 per fare partire il ragazzo. Il bunker di De Laurentiis resiste e non da segni di cedimento, anzi, il presidente del Napoli risponde, alzando ancora di più le richieste per cedere i suoi calciatori.

Questa settimana ci sarò l’appuntamento numero 9 tra la società ed il procuratore di Osimehn, Calenda. Incontri che servono per far stare sulle spine gli arabi e per tentare, in ogni caso, di far cambiare idea al nigeriano e di rimanere a Napoli per guidare l’attacco ed iniziare la difesa dello scudetto dal 19 agosto.

Insomma, una partita a scacchi tra De Laurentiis, e gli sceicchi arabi, che vogliono a tutti i costi il bomber più cercato del nostro campionato.

