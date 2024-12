Mercato Napoli: Osimhen un peso? Anche il Manchester United si tirato indietro

Il mercato del Napoli nella sessione invernale potrebbe diventare un problema, visto che i piani iniziali di Aurelio De Laurentiis prevedevano la cessione del nigeriano a gennaio. Questo si poteva verificare grazie ad una clausola di 75 milioni che poteva anche essere pagata prima dell’estate. Nelle scorse ore, però, sta nascendo una domanda: Osimhen sarà un peso per il Napoli? La risposta potrebbe arrivare presto, proprio nella prossima sessione di mercato, nella quale Manna, direttore sportivo dei partenopei, dovrà cercare di cedere l’attaccante nigeriano. L’ex numero 9 attualmente al Galatasaray, non ha avuto molti estimatori nell’ultimo periodo e l’unico club che sembrava intenzionato ad acquistarlo a quelle cifre era proprio il Manchester United.

Con il cambio in panchina dei Red Evils, nella quale è subentrato Amorim al posto di Ter Hag, le priorità per il tecnico ex Sporting Lisbona sembrano siano cambiate. Infatti, l’idea del neo coach della squadra inglese è quella di ritrovare Zirkzee valorizzandolo, e nelle ultime gare sembra ci stia riuscendo. Proprio l’ex Bologna era stato inizialmente proposto al Napoli in uno scambio con lo stesso Osimhen. Ora le valutazioni dei due calciatori stanno cambiando, ed ad oggi l’unica certezza rimane che il Galatasaray non pagherà i 75 milioni della clausola del nigeriano.

Mercato Napoli, Conte chiede a gran voce rinforzi per una futura competizione europea

Lo stesso Antonio Conte ha sottolineato il bisogno di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione e di una qualificazione ad una coppa europea. L’allenatore leccese ha sottolineato la necessità di avere nuovi calciatori in rosa il prossimo anno: “Oggi era la 14esima partita: vedendo un po’ le altre squadre, come si sono attrezzate anche in vista degli impegni in Europa, e se dovessimo essere bravi ad entrare in Europa, dovrai rinforzare questa rosa…Lo deve sapere il presidente. Oggi abbiamo 21 giocatori di movimento e abbiamo fatto ciò che fa una squadra che fa solo campionato e coppa Italia. Ciò che posso dire, al di là di altri discorsi, è che un motivo di soddisfazione che siamo lì e che reggiamo quella pressione”.

“Ma al di là del risultato, vedo un gruppo che cresce come collettivo. E’ tangibile, è palese, che ciò che stiamo facendo è in crescita. Oggi avevo chiesto determinate cose, abbiamo lavorato per attaccare in maniera più cattiva, e oggi lo abbiamo fatto. Io non sono mai contento, loro lo sanno”. Si dovrà dunque attendere almeno gennaio per capire il futuro di Osimhen e che impatto avrà sui piani futuri per il mercato del Napoli, vista la necessità di monetizzare la cessione del nigeriano e di nuovi acquisti, richiesti soprattutto da Conte.

Ultime notizie sul Napoli, dalle competizioni al calciomercato