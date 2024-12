Mercato Napoli, Manna al lavoro con Conte: il duo pronto a rafforzare la rosa

Il Napoli capolista affronterà il mese di dicembre con enorme trepidazione. La squadra campana infatti avrà diverse partite per confermarsi al top e già da stasera contro la Lazio farà di tutto per passare in Coppa Italia. In campionato invece ci sarà la sfida ancora ai biancocelesti e questa sfida sarà un banco di prova molto importante. Ma oltre il calcio giocato ci sarà anche il mercato a far da padrone e Manna ha intenzione di dare a Conte qualità ulteriore in squadra. Vari rumors di calciomercato stanno spingendo verso Reda Belahyane, Jackson Tchatchoua e Diego Coppola del Verona.

I tre giocatori sono nel mirino del Napoli da diverso tempo e potrebbero essere in prezzo di saldo visto che il Verona è in fase scendete. I rapporti tra gli scaligeri e i partenopei sono sempre stati in auge: da Simeone a Jorginho passando ad altri interpreti, il mercato tra le due squadre è sempre stato attivo. Il tutto ovviamente sarà proiettato non per questa sessione di calciomercato, ma per la prossima, ovvero quella estiva. Le stime sulle trattative oscillano tra i 40 e i 50 milioni per tutti e tre i calciatori.

Ultime notizie sul Napoli, dalle competizioni al calciomercato