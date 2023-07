Mercato Napoli, Fusco parla del futuro di Prati: sarà un giocatore azzurro?

Il Napoli sta puntando i giovani per non solo creare un bacino per il futuro, ma per accrescere la propria batteria per l’immeditato. La nuova politica della squadra partenopea è chiara: trovare giovani di talento che possano dare il loro meglio sia in campo che fuori. Una mission difficile, ma non irrealizzabile questa, visto che i risultati della passata stagione hanno incrementato questo trend. Uno dei possibili obiettivi del Napoli è Matteo Prati della SPAL. La squadra è retrocessa in Serie C e sul baby prodigio ci sono diversi club disposti a prelevarlo e farlo maturare. Il classe 2003 nell’ultima stagione ha giocato 20 partite realizzando 2 gol ed è stato uno dei migliori degli estensi.

Filippo Fusco, direttore sportivo della Spal, a Kiss Kiss Napoli, nella puntata di “Radiogoal”, ha parlato del futuro di Matteo Prati accostato al Napoli: “Difficile parlare di un concreto interesse degli azzurri sul ragazzo. Però sicuramente su Prati c’è l’attenzione dei principali club europei. Il Mondiale Under-20 è stata una grande vetrina. Ha talento e sono felice di averlo trovato qui quando sono arrivato. Tra il valorizzare e il bruciare un giovane il confine è sottile, quindi bisogna sempre stare attenti. La cultura asiatica dimostra particolare attenzione alla cura tecnica dei calciatori. La Corea del Sud ha sfornato tanti talenti negli ultimi anni, ed anche il Giappone, discorso diverso per la Cina. L’Argentina ha sempre offerto più giocatori per la possibilità di tesserare tanti calciatori come comunitari, perché sappiamo le limitazioni per quanto riguarda gli “extra”. E poi hanno sicuramente sempre avuto tanta qualità che in Italia riuscivamo a valorizzare. Sarà un onore affrontare il Napoli in ritiro, sono i Campioni d’Italia e per noi sarà davvero un piacere poterci confrontare con loro”.

