Mercato Napoli: due possibili innesti per la rosa di Garcia. I dettagli

Il Napoli sta pensando al futuro e al prossimo mercato di gennaio. Troppe sono le falle da coprire rispetto allo scorso anno e la finestra invernale sarà sicuramente utile per poter colmare le lacune in rosa. La dirigenza sta analizzando i dati degli scout in giro per l’Europa per capire quali possono essere le mosse più giuste in vista della seconda parte di stagione. Il gap in classifica sta per diventare un po’ tosto e per questo motivo bisognerà correre al riparo. Molti sono i nomi che circolando in questi giorni, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, due sono saltati agli occhi degli scout del club campione d’Italia: Lucas Tousart dell’Union Berlino e Albert Gronbaek del Bodø/Glimt. Sul primo il Napoli lo ha ricorso per tutta la scorsa estate, ma alla fine il centrocampista si è accasato nella squadra tedesca, il secondo sta realizzando una buona annata col club norvegese.

Foto sito Union Berlin

Lucas Tousart in questa prima parte di stagione ha collezionato 9 presenze realizzando 1 assist in Champions League contro lo Sporting Braga. Contro il Napoli invece ha giocato solo 10 minuti e gli scout degli azzurri hanno preso appunti. La stagione del centrocampista è partita male a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare diverse settimane di allenamento e di gare. Ha una valutazione di 7 milioni di euro e potrebbe arrivare a Napoli in prestito nella prossima finestra di mercato.

Foto Twitter account GALA NEWS🗞

Albert Gronbaek invece ha una valutazione di 9 milioni di euro e in questa stagione è sceso in campo 39 volte segnando da centrocampista centrale 16 gol e realizzando 6 assist. Al Bodø/Glimt è considerato un talentino che può ancora migliorare e vista la sua caratura offensiva potrebbe essere un buon innesto in qualsiasi squadra. Il danese è un classe 2001 con margini di miglioramento importanti e questo potrebbe portare il Napoli a prenderlo nella prossima sessione di mercato e magari lasciarlo in patria per poi averlo pronto per la prossima stagione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati