Mercato Napoli: Danilo primo della lista, ma ci sono altri nomi

La finestra invernale di mercato per il Napoli potrebbe vedere Danilo come il fondamentale rinforzo per la squadra in vista del forcing finale per la lotta Scudetto. Antonio Conte, ha recentemente sottolineato che ha bisogno di qualche aggiunta in rosa per ampliare le scelte ed avere dei cambi di livello in ogni reparto.

Proprio in questi giorni, infatti, c’è stato il vertice di mercato del Napoli, e Danilo è stato messo in cima alla lista degli obiettivi. Il summit ha visto coinvolti il direttore sportivo Manna e proprio Conte che ha messo nel mirino il giocatore della Juventus per rinforzare la difesa visto che la coppia di centrali ha bisogno di cambi di livello. Rrahmani e Buongiorno non potranno giocare tutto il campionato e per questo servirà un difensore centrale che conosca la Serie A per dare respiro ai due.

Il profilo principale seguito è sicuramente Danilo, capitano della Juventus, che andrà in scadenza a giugno. A quanto riferito i bianconeri libereranno il brasiliano già da gennaio, ed allora il Napoli potrebbe decidere di acquistarlo. Invece, se i bianconeri faranno un passo indietro, allora si virerà su Kiwor, conoscenza del calcio nostrano che ora milita nell’Arsenal, nel quale non sta trovando spazio.

Oltre a questo, nel summit degli uomini di mercato del Napoli, si è parlato anche di futuro e soprattutto di quello di Osimhen. Il nigeriano, infatti, potrebbe anche essere ceduto a gennaio se arriveranno nuove offerte.

Per giugno, infine, il Napoli ha già messo nel mirino Taylor dell’Ajax e Bijol dell’Udinese. La priorità, però, è Patrick Dorgu. L’esterno del Lecce viene valutato da Pantaleo Corvino 40 milioni di euro, il Napoli può avvicinarsi ai 35 e vorrebbe evitare aste. Per questo, se ci sarà apertura, proverà a prenderlo già a gennaio per giugno.