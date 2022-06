Mercato Napoli: “Chiesto il giovane Simone Pafundi all’ Udinese”

Non solo Deulofeu e Beto. Al Napoli piace anche il giovane Simone Pafundi, classe 2006, talento bianconero già convocato da Mancini per lo stage in Nazionale a maggio. Secondo l’edizione odierna de ‘Il Mattino‘, il Napoli avrebbe chiesto all’Udinese il giovane talento per portarlo alle falde del Vesuvio. Pafundi è stato messo sotto contratto dall’Udinese a metà marzo, nel giorno del suo compleanno.

I Nato in Friuli da genitori napoletani, è stato elogiato dal capo scouting dell’Udinese, l’ex Napoli Andrea Carnevale in un’intervista di alcuni mesi fa: “È un ragazzo che gioca già in Primavera, ha il piedino di Diego. Talento straordinario ma questo è talento nella testa. Quando arriva la palla già sa cosa fare. Ragazzino del 2006, napoletano, uno scugnizzo. Abbiamo grandi aspettative su di lui, ma andiamoci piano. Ha fatto il primo contratto ed è andato in Nazionale. Mancini ha visto bene. Può diventare il giocatore del futuro, bravissimo”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati