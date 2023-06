Mercato Napoli: 2 colpi da 90 in entrata per gli azzurri? Le ultime notizie

Il mercato del Napoli ancora non si è acceso, ma molti rumors stanno virando verso un giocatore che potrebbe dire la sua nel nostro campionato. Secondo il portare Sporx, i partenopei starebbero pensando di trattare Ferdi Kadioglu difensore classe 99. Il giocatore olandese ha ben figurato nel campionato turco con 48 presenze realizzando 4 gol e 5 assist. Ha un valore di 25 milioni di euro e il Napoli potrebbe offrirne 20 bonus compresi. Sarebbe un buon acquisto in difesa per gli azzurri vista la buona caratura tecnica di Ferdi Kadioglu che ha sbalordito nel campionato turco.

Per quanto riguarda l’attacco, il presidente De Laurentiis, se partirà Victor Osimhen, virerà su 2 obiettivi: il primo è Hojlund dell’Atalanta, mentre il secondo è David del Lilla. Il danese ha una valutazione di 50 milioni di euro e in stagione ha giocato 34 partite tra Serie A e Coppa Italia realizzando 10 gol e 4 assist, mentre il canadese ha un costo 60 milioni e nelle 40 presenze giocate nell’ultima annata ha realizzato 26 gol e 4 assist. A riferirlo è stato Il Corriere dello Sport.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati