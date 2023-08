Mercato: Gabri Veiga sempre più vicino al Napoli

Gabri Veiga del Celta Vigo è molto vicino al trasferimento al Napoli per rinforzare il centrocampo dei campioni d’Italia. Il centrocampista è da tempo in orbita degli azzurri e la volontà del giocatore è quella di giocarsi le possibilità da protagonista in Champions League. Le due squadre stanno trattando sul prezzo: gli spagnoli chiedono i 40 milioni della clausola, mentre i partenopei uno sconto e si sono spinti fino a 30 milioni di euro. La trattativa sta andando avanti e le due parti possono ancora incontrarsi per provare a concludere l’accordo. Gabri Veiga è uno dei centrocampisti più in voga in questa sessione di mercato: ha estro, velocità e nella passata stagione in 40 partite disputate ha realizzato 11 gol e 4 assist.

Oltre al Napoli su Gabri Veiga c’erano le tracce del Paris Saint Germain, Manchester City e Chelsea, ma il presidente De Laurentiis è riuscito a convincere il giocatore a sposare la causa dei partenopei e le possibilità di un trasferimento del giocatore in Campania sono elevate. Sul versante cessioni, Zielinski è sempre sul piede di partenza e la sua cessione (Lazio o Arabia Saudita) servirà per arrivare alle battute finali per l’acquisizione di Gabri Veiga. Il Napoli per il polacco chiede 30 milioni, ovvero gli stessi per il giocatore del Celta Vigo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati