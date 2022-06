Mercato: Deulofeu sempre piu’ vicino al Napoli

Il Napoli e Deulofeu si avvicinano sempre più. L’Udinese sembra voler assecondare la volontà del calciatore di approdare ad una big e ha abbassato le pretese, mentre contemporaneamente il Napoli ha alzato l’offerta. Insomma, ormai ci siamo quasi. Scrive oggi il Corriere dello sport:

“Deulofeu, 28 anni e un campionario di giocate di alto livello con la maglia dell’Udinese in una stagione in cui ha recitato da esterno – le origini -, da seconda punta e finanche da falso nueve. Giocatore completo, fantasioso, 13 gol e 5 assist nell’ultimo campionato e soprattutto la personalità di chi in carriera può vantare trascorsi con il Milan e con il Barça. Il Maradona e certe notti di Champions, insomma, non potrebbero spaventarlo o soltanto intaccarne la concentrazione, e sotto questo aspetto Spalletti vedrebbe soddisfatta anche l’esigenza di mixare giovani talenti e gente d’esperienza, oltre al totale gradimento tecnico-tattico. Cosa manca? Dicevamo: il Napoli ha aperto al ritocco della prima offerta da 13 milioni e può spingersi a 18; da Udine, nel frattempo, hanno dimostrato disponibilità a scendere da 25 a 20 milioni, e ciò significa che l’accordo è davvero a un centimetro. Gerard, già titolare di un ingaggio importante, aspira a migliorare ma è consapevole di non poter sfondare il tetto dei 3 milioni a stagione: un’altra distanza, insomma, facilmente colmabile. Anche perché a Deulofeu la maglia azzurra piace notevolmente”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati