Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale, scrive su Twitter parlando di un nome nuovo per il centrocampo, un profilo individuato come alternativa a Lobotka qualora partisse Demme: “Il Napoli si sta muovendo per ingaggiare Boubakary Soumaré, giocatore francese di 24 anni del Leicester City”.

