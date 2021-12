Manolas ed Insigne,” Fuga per la vittoria? “

Kostas Manolas, acquistato dal Napoli nell’era Ancelotti, e stata la piu grande minusvalenza dell’era De Laurentiis! Un calciatore, che tra infortuni e gare svolte al disotto del valore reale, ha dimostrato poco o nulla rispetto a quando era alla Roma, ma soprattutto, per come e’ avvenuto il risvolto finale, vedo un Napoli societa’che ne esce “male ” soprattutto per cio’che ha concesso al calciatore nella giornata di oggi, ed in piu’ la totale mancanza di rispetto verso quei tifosi, che circa 5 gg fa’,ne indossava i colori ed era idolatrato dagli stessi! Ma il calciatore, molte volte, se si sciarpa e salta, non lo fa certo per amore verso i tifosi, ma essendo imprenditori di se stessi…il resto e solo cassa! Un po’ come potrebbe succedere al “nostro ” Lorenzo Insigne, ragazzo cresciuto con quei colori sulla pelle, ma ora al bivio nel dover decidere tra l’amore, oppure l’ìassicurazione sulla vita. in pratica, al posto d’Insigne, tutti noi ,come si agirebbe ? bella domanda. E sarebbe bello anche poterlo fare pubblicamente, con una conferenza stampa che spiegasse: il perche’ di un eventuale diniego al rinnovo da perte del calciatore, oppure la societa’ che non reputa piu opportuno rinnovargli il contratto a cifre piu’ alte. Insomma una ” mandracata ” Ma questo non e’ un film, ma solo la vita reale, e se Manolas decide di ” saltare” con i tifosi dell’ Olimpacos fatelo anche voi, lo stesso se Lorenzo Insigne dovesse andar via, non ne facciamo un dramma, perche ‘ se avete visto ” Fuga per la vittoria ” , vi erano grandi calciatori che fuggivano dai tedeschi, forse qui non ci saranno piu’ le guerre, ma tra multe mai cancellate, contenziosi personali mai nascosti, ed infortuni gia’ dimenticati con l’aria di casa. Ne verranno altri,che salteranno e gioiranno con i nostri canti,suoni e botti, ma ricordate che non saranno mai capitani…come Maradona e Bruscolotti!

