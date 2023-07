Lazio all’attacco di Zielinski: il Napoli sfoglia la margherita

Piotr Zielinski conosce bene Maurizio Sarri. Hanno condiviso una profiqua esperienza professionale, prima a Empoli, nella stagione 2014-15. Quindi, nei due anni successivi, all’Ombra del Vesuvio.

Immediatamente dopo la partenza di Milinkovic-Savic sembra che una delle prime mosse dell’allenatore toscano sia stata quella di contattare proprio il polacco, dibattutto se farsi lusingare dai petrodollari dei sauditi, piuttosto che accettare la corte della Lazio.

I biancocelesti sono consapevoli che il contratto in scadenza tra un anno mette il centrocampista nella scomoda situazione di dover scegliere in questi mesi il prossimo futuro. Almeno apparentemente le possibilità che possa rinnovare con il club partenope a cifre inferiori rispetto all’ingaggio percepito finora sono (quasi…) pari a zero. Se davvero il matrimonio con i Campioni d’Italia dovesse giungere ai titoli di coda, allora nella Capitale cercheranno di affidargli l’eredità del Sergente, partito alla volta dell’Al-Hilal.

I soliti “bene informati” parlano addirittura di una telefonata tra presidenti, con De Laurentiis che ha rispedito al mittente la prima proposta di Lotito. Il produtore romano valuta il suo giocatore almeno 30 milioni di euro. Insomma, l’impressione è che l’offerta di 20 milioni più bonus sia ancora troppo basso per convincere il Napoli.

Dal canto suo, Piotr potrebbe certamente farsi ingolosire dal quadriennale da 4 milioni più bonus a stagione.

