L’agente di Alcaraz: “Interesse del Napoli, stiamo aspettando”

Sebastian Lopez, agente di Carlos Alcaraz, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del futuro del centrocampista argentino classe 2002.

Il Napoli ha intenzione di acquistare un centrocampista, e tra i profili osservati c’è sicuramente il giovane Alcaraz.

Le parole dell’agente Lopez:

Sul ruolo di Alcaraz: “​Alcaraz come Lobotka? Diciamo che Carlos gioca a centrocampo, ma ha uno stile di gioco offensivo. Quest’anno ha giocato come mezza punta, ma anche seconda punta”.

Sull’amore argentino: “Alcaraz è un argentino e come per tutti gli argentini, Napoli vuol dire Maradona. Attualmente c’è una forte motivazione per gli argentini e viceversa, e speriamo che in queste speranze possano succedere delle cose. Nella stagione scorsa c’è stato l’interesse del Napoli, in questa stagione non ci sono stati contatti ufficiali con la dirigenza azzurra. C’è una forte propensione per il Napoli e restiamo in attesa. Ad oggi non posso dire che c’è una trattativa, vedremo a breve come si svilupperà il calciomercato”.

Sulle offerte dai club italiani: “Alcaraz tra vacanze e l’attesa di ricevere qualche offerta dall’Italia? Si sta allenando durante le vacanze per farsi trovare in forma a inizio della prossima stagione. Stiamo aspettando e chissà magari questa chiamata arriverà proprio dall’Italia”.

