Ivan Zazzaroni: “Spariti i “Lenzuoli Bianchi”…”

l Napoli sembra rinato, ne parla Ivan Zazzaroni nel suo editoriale per il Corriere dello Sport.

“Kvara, Kim, Simeone, Osimhen, Anguissa, Meret e il nuovo/vecchio Zielinski hanno scacciato quasi con violenza i fantasmi di Insigne, Koulibaly, Fabian (e Navas). Era il 23 luglio quando a Napoli compariva un lenzuolo al veleno: “Tre pacchetti dieci euro”, uno è Kim (gli altri Marlboro e Muratti). E meno di una settimana dopo, il 29, la campagna dismissioni veniva celebrata così: “AAA cercasi presidente, anche senza passione… ma non affarista arrogante e buffone””.

“Niente di nuovo – cose di calcio, passione, frustrazione, fegato e antipatia – né di definitivo: di sicuro non mancheranno altre occasioni per sottolineare polemicamente e maleducatamente la distanza tra una parte della tifoseria e il proprietario. Certo è che, dopo l’impresa di mercoledì, quelle proteste sfiorano il grottesco”.

Zazzaroni, Sulla campagna acquisti ha poi aggiunto:

“Ripeto da giorni che la campagna acquisti del Napoli è stata per più di una ragione la migliore della serie A: la società è riuscita a coniugare una notevole riduzione della spesa (in primis il monte ingaggi) con il mantenimento della competitività e i caratteri del rinnovamento non solo tecnico e anagrafico”.

