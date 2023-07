Il Bayern Monaco si tira fuori dalla corsa a Osimhen: “Cifre folli, fuori da ogni logica”

Il presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeness ha parlato di Osimhen ai microfoni di T-Online. Non è un mistero che i bavaresi siano alla ricerca di un bomber e il centravanti nigeriano è stato a lungo il primo della lista dei desideri dei campioni di Germania, prima di virare su Harry Kane. Il recordman di gol con la Nazionale inglese non crede più nel progetto del Tottenham e, arrivato alla soglia dei 30 anni, ha già trovato un accordo con il Bayern Monaco per cominciare a mettere trofei nella sua bacheca. Hoeness, in merito a Osimhen, non ha usato mezzi termini:

“Con Osimhen potremmo programmare quasi per 10 anni. Le aspettative di incasso che ha il suo club sono però fuori da ogni logica. Il Bayern non fa operazioni del genere“.

Sfumato Osimhen, il Bayern Monaco ha virato su Harry Kane (Fonte foto: Twitter)

Discorso diverso per Harry Kane, per il quale è stato fatto un primo tentativo sui 70 milioni rispedito al mittente ed è pronto un rilancio intorno ai 100 milioni che potrebbe arrivare a soddisfare gli Spurs:

“Ha 29 anni e sarebbe un’opzione costosa. Ma è evidente che ci aiuterebbe immediatamente. Si inserirebbe molto bene da noi, sarebbe una garanzia. Sa segnare di destro, di sinistro e di testa, è completo. Un colpo come quello di Kane ci farebbe correre pochi rischi e ci darebbe grandi opportunità. Sono 10 anni che dimostra di essere un attaccante mondiale, capace anche di innescare i compagni. Porterebbe qualità ed esperienza. Io sono uno dei nove membri del board e se gli altri otto dicono che sarà comprato, allora sarà comprato. Così è in una democrazia. Ma ho detto che per i costi un simili trasferimento sarebbe folle“.

