I colpi mancati del mercato di gennaio

Anche gli ultimi due acquisti della Juve, erano stati sondati dal Napoli. Giuntoli aveva considerato Denis Zakaria in estate, prima che la società scegliesse di virare su Anguissa. Piaceva agli azzurri anche Federico Gatti, difensore classe ’98 del Frosinone che passerà in bianconero. E’ arrivata l’ufficialità in mattinata, operazione da 7.5 milioni più 2.5 bonus. Anche in questo caso, Gatti resterà al Frosinone fino a giugno, e si aggregrà alla Juve per la prossima stagione.

