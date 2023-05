Gollini potrebbe restare a Napoli: le ultime di mercato in casa dei partenopei

Il Napoli sta iniziando a programmare la prossima stagione per mantenere lo status di campione d’Italia. Non sarà facile, ma nemmeno difficile se si manterrà la stessa base di questa stagione. Serviranno qualche aggiunta in panchina e il gioco è fatto. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, la dirigenza del Napoli starebbe pensando di acquistare a titolo definitivo Pierluigi Gollini come ruoli di secondo portiere.

L’estremo difensore è di proprietà dell’Atalanta e rispetto ai 6 mesi passati a Firenze potrebbe avere un maggiore minutaggio in Serie A (allo stato attuale ha collezionato 3 partite con la viola e con la maglia partenopea). Il costo è di 8 milioni di euro e probabilmente ci potrebbe essere il riscatto del giocatore, ma ad una cifra più bassa. La stagione sta volgendo al termine e sta per iniziare quella del calciomercato, anche se come sappiamo questa non ha mai una chiusura definitiva e le trattative sono sempre aperte in ogni stagione (solare).

