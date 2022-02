Giuntoli lavora sottotraccia, Mathias Olivera e i colpi in Italia.

Giuntoli è a lavoro su diverse piste di mercato per giugno. Sono già molti gli obiettivi di quello che, probabilmente, sarà un mercato estivo pieno di emozioni.

Il terzino sinistro

A giugno Ghoulam lascerà il club, e finalmente il club acquisterà un nuovo terzino sinistro che contenda il posto a Mario Rui. Tra i vari profili trattati, il nome sempre più vicino è quello di Mathias Olivera. 24enne uruguaiano in forza al Getafe dal 2018, può garantire buona fisicità (184 cm) e buon supporto alla manovra offensiva. Il CorSport racconta di “un’opzione morale” per l’acquisto a giugno del Napoli, l’accordo sarebbe attorno agli 11 milioni di euro.

Nuovi nomi dal campionato

Ci sono però molti altri profili che si stanno facendo apprezzare in questa Serie A e che Giuntoli sta sondando. Ostiche le piste che portano a Bremer e Barak, valutati notevolmente da Torino e Verona, e apprezzati da molti club. Il Mattino riferisce anche di un interessamento per Nahuel Molina, laterale destro dell’Udinese, e Nedim Bajrami, trequartista dell’Empoli. Infine continua la corte per Casale, difensore del Verona, promesso sposo della Lazio, ma Napoli e Milan proveranno a inserirsi.

