Giuntoli ancora alla ricerca di rinforzi difensivi, si tenta la beffa all’Inter

Il Napoli è ancora attivo sul mercato, dopo l’operazione Tuanzebe, si punta a rinforzare ancora il reparto difensivo. In questo senso, è anche importante notare come Ghoulam, schierato in assenza di alternative a sinistra, sia stato convincente e potrà rientrare nelle rotazioni anche dopo il ritorno di Mario Rui. Nonostante ciò, le piste per il terzino sinistro restano attive, la più calda al momento resta quella che porta a Fabiano Parisi, classe 2000 dell’Empoli, nome che in ogni caso sembra più praticabile per Giugno.

Proiettandoci sempre a Giugno, come riportato da Tuttomercatoweb.com, Giuntoli proverà a inserirsi nelle trattative per Matthias Ginter. Centrale classe ’94, che è stato in orbita della nazionale tedesca ed ha collezionato oltre 250 presenze in Bundesliga tra Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach. In scadenza a fine stagione proprio con questi ultimi, ha già annunciato che lascerà il club. C’è già stato un interessamento dell’Inter, forte dei rapporti con l’entourage, che ha già portato a Milano Calhanoglu. Il Napoli, però, potrebbe inserirsi e fare sul serio, dato che Tuanzebe è solo in prestito e sarà dunque necessario l’arrivo di un nuovo centrale.

